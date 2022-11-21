БЕРЛИН, 21 ноя — ПРАЙМ. Немецкий экспорт в Россию в октябре 2022 года упал на 59,2% по сравнению с показателем на октябрь прошлого года, до 1 млрд евро, сообщило статистическое ведомство Германии Destatis. Немцам предрекли падение уровня жизни до времен 1970 года

"Немецкий экспорт в Российскую Федерацию упал на 59,2% до 1,0 миллиарда евро в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года в результате войны на Украине и санкций, введенных против России", — говорится в сообщении.

Таким образом, в октябре 2022 года Россия заняла 12-е место среди стран за пределами ЕС, куда направляется немецкий экспорт. В феврале 2022 года Россия занимала по этому показателю 5-е место.

Первую строчку среди стран, не входящих в ЕС, куда направляются поставки продукции из Германии, занимают США. В октябре текущего года немецкий экспорт в Штаты вырос на 28,1% в сравнении с аналогичным показателем 2021 года, до 13,9 миллиарда евро.