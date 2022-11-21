Германия значительно сократила экспорт в Россию в октябре
Destatis сообщил о сокращении немецкого импорта в Россию в октябре на 59,2 процента
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БЕРЛИН, 21 ноя — ПРАЙМ. Немецкий экспорт в Россию в октябре 2022 года упал на 59,2% по сравнению с показателем на октябрь прошлого года, до 1 млрд евро, сообщило статистическое ведомство Германии Destatis.
"Немецкий экспорт в Российскую Федерацию упал на 59,2% до 1,0 миллиарда евро в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года в результате войны на Украине и санкций, введенных против России", — говорится в сообщении.
Таким образом, в октябре 2022 года Россия заняла 12-е место среди стран за пределами ЕС, куда направляется немецкий экспорт. В феврале 2022 года Россия занимала по этому показателю 5-е место.
Первую строчку среди стран, не входящих в ЕС, куда направляются поставки продукции из Германии, занимают США. В октябре текущего года немецкий экспорт в Штаты вырос на 28,1% в сравнении с аналогичным показателем 2021 года, до 13,9 миллиарда евро.
https://1prime.ru/world/20221121/838894619.html
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