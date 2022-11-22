Журнал Foreign Policy объяснил, из-за чего Франция поссорилась с Германией
Foreign Policy: Франция и Германия поссорились как никогда раньше из-за конфликта на Украине
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Между Францией и Германией разгорелась ссора из-за конфликта на Украине, заявила в статье для журнала Foreign Policy обозреватель из США Каролин де Грюйтер.
По ее словам, украинский конфликт обнажил глубокие стратегические противоречия между Германией и Францией, в результате чего возникла ссора.
Де Грюйтер отмечает, что Франция подвергает критике Германию за самостоятельные действия и односторонние инициативы без согласования с Парижем, что нарушает хрупкое равновесие между двумя государствами.
При этом журналистка подчеркивает, что у ФРГ в настоящий момент две "головные боли". Первая: модель экономического роста Германии находится под угрозой в связи с антироссийскими санкциями и сокращением поставок энергоносителей. Вторая: осознание того, что безопасность Европы теперь обеспечивает не Франция, а НАТО.
Вместе с тем автор процитировала французского экономиста Жака Аттали, по мнению которого, между Парижем и Берлином возникло "разногласие долгосрочных стратегических интересов", в связи с чем "война между Францией и Германией снова становится возможной".
https://1prime.ru/world/20221122/838899420.html
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