МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Между Францией и Германией разгорелась ссора из-за конфликта на Украине, заявила в статье для журнала Foreign Policy обозреватель из США Каролин де Грюйтер. В Германии оценили риск масштабных отключений энергии этой зимой

По ее словам, украинский конфликт обнажил глубокие стратегические противоречия между Германией и Францией, в результате чего возникла ссора.

Де Грюйтер отмечает, что Франция подвергает критике Германию за самостоятельные действия и односторонние инициативы без согласования с Парижем, что нарушает хрупкое равновесие между двумя государствами.

При этом журналистка подчеркивает, что у ФРГ в настоящий момент две "головные боли". Первая: модель экономического роста Германии находится под угрозой в связи с антироссийскими санкциями и сокращением поставок энергоносителей. Вторая: осознание того, что безопасность Европы теперь обеспечивает не Франция, а НАТО.

Вместе с тем автор процитировала французского экономиста Жака Аттали, по мнению которого, между Парижем и Берлином возникло "разногласие долгосрочных стратегических интересов", в связи с чем "война между Францией и Германией снова становится возможной".