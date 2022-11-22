ТАШКЕНТ, 22 ноя — ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-октябре вырос на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 7,439 миллиарда долларов, и РФ удерживает первое место как направление экспорта из этой страны, следует из данных статистического госкомитета, обнародованных во вторник. "Нарушение правил". В ЕК предупредили об угрозе торговой войны с США

По данным госкомстата, общий внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-октябре вырос на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 40,099 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана по итогам этих десяти месяцев увеличился на 23,8%, до 15,483 миллиарда долларов, импорта — до 24,616 миллиарда долларов (+21,2%).

В материалах ведомства указывается, что торговый оборот Узбекистана с РФ в январе-октябре увеличился на 27,8%, до 7,439 миллиарда долларов. И Россия с долей в общем объеме внешнеторгового оборота в 18,6% сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров. Китай с долей 18,7% остался на первом месте, Казахстан (9,3%) замкнул тройку.

Но Россия удерживает первое место в экспорте Узбекистана в текущем году. Объем поставок продукции и услуг в РФ за эти десять месяцев вырос в 1,48 раза – до 2,478 миллиарда долларов (16,6% в общем объеме экспорта). Российский рынок продолжает лидировать в поставках текстильной и плодоовощной продукции из Узбекистана: 1,036 миллиарда долларов (+1,41 раза, доля – 39,3% в общих поставках узбекского текстиля) и 402,2 миллиона долларов (+22%, 44,5% от общего экспорта агропродукции из Узбекистана) соответственно.

Объем импорта Узбекистана из РФ вырос до 4,96 миллиарда долларов (+18,8%, 20,2% — в общем объеме импорта). Поставки из РФ в республику уступают только китайскому импорту (21,4%). В структуре импорта из России преобладают промышленная продукция (42% общих поставок промтоваров в Узбекистан), машины и транспортное оборудование (6,4%), продовольственные товары, отмечает госкомстат.