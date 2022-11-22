АСТАНА, 22 ноя — ПРАЙМ. Делегации Казахстана и России на форуме межрегионального сотрудничества 28 ноября в Оренбурге обсудят вопросы тарифов на транзит российского зерна через территорию республики, сообщил заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин. Казахстан оценил идею снизить тарифы на транзит зерна

Газета "Ведомости" 14 ноября писала, что РЖД предлагают Казахстану снизить тариф на перевозку продукции агропрома, включая зерно, по территории республики. В статье приводятся слова вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута о том, что в нынешних условиях, когда поставки зерна из РФ осложнены санкциями, везти продукцию через Казахстан невыгодно. Также, по его словам, у Казахстана сейчас есть конкурентные преимущества, позволяющие ему перепродавать российское зерно.

"Двадцать восьмого ноября будет большой межрегиональный форум в Оренбурге, который будут вести два президента. Российская сторона попросила о переговорах… Будем разговаривать, здесь необходимо баланс интересов находить", — сказал Жумангарин журналистам в кулуарах правительства во вторник, добавив, что российскую делегацию на торговых переговорах будет возглавлять вице-премьер Алексей Оверчук.

При этом, по словам Жумангарина, казахстанская сторона на переговорах будет в первую очередь ориентироваться на интересы отечественной железной дороги. Турция и ООН обсудили поставки российского зерна в бедные страны

"Если нам это будет невыгодно, естественно, мы не будем этого делать (снижать тарифы — ред.). Железная дорога — это тоже хозяйствующий субъект, на транзите она зарабатывает. За счет этого содержатся внутренние перевозки наши, в том числе пассажирские перевозки", — сказал он.

Национальная железнодорожная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) 15 ноября заявила, что тарифы на транзитные перевозки продукции российского агропромышленного комплекса по территории Казахстана последние четыре года остаются неизменными, а физические объемы транзита зерна растут. По данным компании, объем перевозок зерна из России транзитом по территории Казахстана за 10 месяцев 2022 года вырос на 24% по сравнению с 2021 годом.