Вице-премьер Жумангарин: Казахстан и Россия обсудят в Оренбурге тарифы на транзит зерна
АСТАНА, 22 ноя — ПРАЙМ. Делегации Казахстана и России на форуме межрегионального сотрудничества 28 ноября в Оренбурге обсудят вопросы тарифов на транзит российского зерна через территорию республики, сообщил заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.
Газета "Ведомости" 14 ноября писала, что РЖД предлагают Казахстану снизить тариф на перевозку продукции агропрома, включая зерно, по территории республики. В статье приводятся слова вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута о том, что в нынешних условиях, когда поставки зерна из РФ осложнены санкциями, везти продукцию через Казахстан невыгодно. Также, по его словам, у Казахстана сейчас есть конкурентные преимущества, позволяющие ему перепродавать российское зерно.
"Двадцать восьмого ноября будет большой межрегиональный форум в Оренбурге, который будут вести два президента. Российская сторона попросила о переговорах… Будем разговаривать, здесь необходимо баланс интересов находить", — сказал Жумангарин журналистам в кулуарах правительства во вторник, добавив, что российскую делегацию на торговых переговорах будет возглавлять вице-премьер Алексей Оверчук.
При этом, по словам Жумангарина, казахстанская сторона на переговорах будет в первую очередь ориентироваться на интересы отечественной железной дороги.
"Если нам это будет невыгодно, естественно, мы не будем этого делать (снижать тарифы — ред.). Железная дорога — это тоже хозяйствующий субъект, на транзите она зарабатывает. За счет этого содержатся внутренние перевозки наши, в том числе пассажирские перевозки", — сказал он.
Национальная железнодорожная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) 15 ноября заявила, что тарифы на транзитные перевозки продукции российского агропромышленного комплекса по территории Казахстана последние четыре года остаются неизменными, а физические объемы транзита зерна растут. По данным компании, объем перевозок зерна из России транзитом по территории Казахстана за 10 месяцев 2022 года вырос на 24% по сравнению с 2021 годом.
https://1prime.ru/world/20221122/838902066.html