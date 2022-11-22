МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение о продлении квоты на беспошлинный ввоз говядины, говорится в материалах ЕЭК. ЕЭК надеется решить проблемы с товарами на границе Киргизии и Казахстана

"В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Российской Федерации о внесении изменений в решение комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года номер 130 изменений, предусматривающих продление срока действия тарифной льготы на ввоз мяса крупного рогатого скота, предназначенного для производства мясной продукции, до 31 декабря 2023 года", — говорится в материалах.

Отмечается, что предлагаемая мера направлена на сбалансирование рынка мяса крупного рогатого скота в РФ, а также стабилизацию цен на мясную продукцию. Ее обсуждение, согласно материалам, будет проходить в течение 10 дней до 11 декабря.

Минсельхоз РФ в конце октября сообщал, что беспошлинный импорт в РФ говядины может быть продлён на следующий год; решение продлить тарифные льготы с нулевой пошлиной на говядину было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

В настоящее время размер такой квоты составляет 200 тысяч тонн в год, она действует до 31 декабря.

Кроме того, тарифная льгота на импорт замороженной свинины составляла 100 тысяч тонн; ее продление не планировалось.