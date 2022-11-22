Минэкономики Испании дало прогноз по инфляции до конца года
Минэкономики Испании ожидает сохранения инфляция на уровне семи процентов до конца года
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Министр экономики Испании Надия Кальвиньо заявила во вторник, что инфляция в стране, по ее мнению, будет оставаться в районе 7% до конца текущего года, а ее снижение, вероятно, начнется с 2023 года.
Замедление инфляции "будет самой лучшей новостью не только потому, что это значительно улучшит ситуацию в экономике и снизит нагрузку на домохозяйства и компании, но и потому, что это поможет ЕЦБ, который после этого сможет остановить повышение процентных ставок", сказала она в интервью испанской радиостанции RNE.
В октябре инфляция снизилась до 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года против пика в более чем 10% в июле.
https://1prime.ru/world/20221122/838903634.html
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