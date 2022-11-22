РБК: импорт золота из России в Китай достиг рекордных объемов
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Импорт золота из России в Китай в натуральном выражении в октябре этого года достиг рекордных показателей — более двух тонн стоимостью 124,6 миллиона долларов, пишет РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.
Согласно данным ежемесячной статистики ведомства, эта поставка золота из России стала крупнейшей с 2016 года, однако главными поставщиками драгметалла Китаю все так же остаются Швейцария, Канада, ЮАР и другие государства.
В статье уточняется, что за январь-октябрь 2022 года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 тонн, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объем поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до 330 миллионов долларов.
Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба рассказал РБК, что в Китай из России традиционно продают золотосодержащий концентрат, нерентабельный для переработки в нашей стране.
С июля этого года ЕС ввел запрет на покупку российского золота и ювелирных украшений. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
https://1prime.ru/world/20221122/838908609.html