МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Импорт золота из России в Китай в натуральном выражении в октябре этого года достиг рекордных показателей — более двух тонн стоимостью 124,6 миллиона долларов, пишет РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая. СМИ рассказали, на какие уступки пошел ЕС ради "потолка" цен на нефть

Согласно данным ежемесячной статистики ведомства, эта поставка золота из России стала крупнейшей с 2016 года, однако главными поставщиками драгметалла Китаю все так же остаются Швейцария, Канада, ЮАР и другие государства.

В статье уточняется, что за январь-октябрь 2022 года импорт золота в необработанных или полуобработанных формах из России в Китай составил 5,72 тонн, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объем поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до 330 миллионов долларов.

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба рассказал РБК, что в Китай из России традиционно продают золотосодержащий концентрат, нерентабельный для переработки в нашей стране.

С июля этого года ЕС ввел запрет на покупку российского золота и ювелирных украшений. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.