МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Экономический спад в Европе был вызван не украинским кризисом, а активным ростом азиатских экономик, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Немцам предрекли падение уровня жизни до времен 1970 года

По его словам, на протяжении трех десятилетий в ЕС и США наблюдались низкие уровни инфляции, высокая занятость и стабильное развитие.

"Это было исключительным явлением для экономики", — сообщил политик изданию Süddeutsche Zeitung.

Усиление стран АТР, а также обострение конкуренции на рынках энергоресурсов и технологий положили конец этому благополучному периоду, а события на Украине и их последствия лишь ускорили этот процесс, подчеркнул канцлер. СМИ рассказали, на какие уступки пошел ЕС ради "потолка" цен на нефть

Вместе с тем Шольц вновь предостерег от деглобализации. Он призвал стремиться к экономической диверсификации и снижать зависимость от какого-либо ресурса или поставщика.

Западные страны ввели масштабные санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули банковскую, энергетическую, торговую отрасли. На этом фоне в Европе усугубился энергетический кризис, некоторые государства столкнулись с дефицитом топлива и резким ростом цен на него.