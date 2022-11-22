Шольц назвал "настоящую" причину кризиса в европейской экономике
Шольц назвал экономический рост в азиатских странах настоящей причиной кризиса в Европе
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Экономический спад в Европе был вызван не украинским кризисом, а активным ростом азиатских экономик, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, на протяжении трех десятилетий в ЕС и США наблюдались низкие уровни инфляции, высокая занятость и стабильное развитие.
"Это было исключительным явлением для экономики", — сообщил политик изданию Süddeutsche Zeitung.
Усиление стран АТР, а также обострение конкуренции на рынках энергоресурсов и технологий положили конец этому благополучному периоду, а события на Украине и их последствия лишь ускорили этот процесс, подчеркнул канцлер.
Вместе с тем Шольц вновь предостерег от деглобализации. Он призвал стремиться к экономической диверсификации и снижать зависимость от какого-либо ресурса или поставщика.
Западные страны ввели масштабные санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули банковскую, энергетическую, торговую отрасли. На этом фоне в Европе усугубился энергетический кризис, некоторые государства столкнулись с дефицитом топлива и резким ростом цен на него.
https://1prime.ru/world/20221122/838910180.html
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