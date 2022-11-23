МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Американцы, не позаботившиеся заранее о новом iPhone к Рождеству, могут остаться без подарка из-за задержки в поставках, вызванной продолжающейся пандемией коронавируса в Китае. На заводе в Чжэнчжоу в Китае увеличились сроки доставки iPhone

Оформить заказ топовых моделей iPhone 14 Pro и 14 Pro Max на сайте Apple можно уже давно, но те, кто не успел сделать этого заранее, сегодня вынуждены дожидаться новинки более пяти недель, убедился корреспондент РИА Новости. Доставку оформленного сегодня заказа компания обещает осуществить 30 декабря.

В США новогодние подарки принято дарить и получать в католическое Рождество, 25 декабря, и у многих к 1 января дома елки уже убраны.

Как объявила в начале ноября сама Apple, задержки вызваны "повлиявшими на сборку iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max ограничениями, введенными из-за COVID-19 на расположенном в Чжэнчжоу в Китае заводе".

"Предприятие работает на значительно сниженной мощности… Мы ожидаем, что объем поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет снижен, и покупателям придется ждать новинок дольше, чем ожидалось", — сообщила компания еще 8 ноября.

Apple не ответила на запрос РИА Новости о текущем состоянии дел, однако очевидно, что поставки пока не набрали нужных оборотов.

Указанные модели отсутствуют в продаже в фирменных магазинах Apple, а предзаказ на сайтах ее партнеров гарантирует лишь, что смартфон будет отправлен покупателю не раньше середины декабря.

По данным инвестиционной компании ​​ UBS, сроки ожидания новых моделей могут стать рекордными в истории. Так, на прошлой неделе сроки ожидания новинки покупателями моделей 14 Pro and 14 Pro Max в США увеличились до 34 дней, что на семь дней дольше, чем неделей раньше и на 19 дней больше, чем еще три недели назад. Сопоставимые и чуть более длительные сроки ожидания UBS указывает и для клиентов компании на китайском рынке.

В связи со сложившейся ситуацией в Apple заверили, что "тесно взаимодействуют с поставщиками для восстановления нормального уровня производства".

Как пишет в этой связи газета New York Times, в Китае к решению проблемы нехватки рабочих рук на предприятии Foxconn, заводе-поставщике Apple, подключились местные власти. О своем участии в наборе рабочих изданию сообщили в администрации города Чжоукоу в провинции Хэнань. По данным CNN, заявки на трудоустройство на сборочном предприятии подали более 100 тысяч человек.

Если ситуация с задержкой производства продолжится, предупреждает агентство Блумберг со ссылкой на аналитика UBS Дэвида Вогта, выручка Apple от продаж iPhone в текущем году может не оправдать прогнозируемых 2% роста и оказаться на уровне прошлого года.