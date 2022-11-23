Годовая инфляция в 69 странах мира в сентябре достигла многолетних максимумов
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 69 странах мира в сентябре была на многолетних максимумах, самым "инфляционным" регионом мира стала Европа — там темпы роста цен находятся на пиках в 27 государствах, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран.
Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 155 стран, по состоянию на середину ноября раскрывших данные за сентябрь, из семи регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, Южная и Северная Америки.
Темпы роста цен в сентябре были на исторических максимумах в трех европейских странах — Боснии и Герцеговине (17,3%), Нидерландах (14,5%), Германии (10%), а также на Шри-Ланке (73,7%).
Самый старый рекорд побит в Австрии — там инфляция ускорилась до максимальных с 1952 года 10,5%. В Бельгии темпы роста цен в начале осени также достигли двузначных значений, ускорившись до 11,3%, что стало максимальным значением с 1975 года. Вернулась на сорок лет назад инфляция в Великобритании, Дании и на Мальте — там она составила 10,1%, 10% и 7,4% соответственно. Жителям Финляндии, Италии, Норвегии, Туниса, Марокко и Королевства Тонга пришлось вспомнить темпы роста цен, которые были во второй половине 1980-х.
Австралия (7,3%), Швеция (10,8%), Португалия (9,3%), Аргентина (83%), Чехия (18%), Хорватия (12,8%) и Сенегал (11,9%) в сентябре столкнулись с наибольшей инфляцией с начала 1990-х годов. Одиннадцать стран, в том числе Польша, Литва, Венгрия, Латвия, Болгария и Турция, вернулись к темпам роста цен, которые наблюдались во второй половине 1990-х годов.
Максимальные с первой половины 2000-х годов темпы роста цен наблюдались в Мексике, Словакии, Лаосе, Гане, Черногории, Румынии, Самоа, Гамбии и Нигерии. В то же время Сингапур (7,5%), Гватемала (9%), Сан-Томе и Принсипи (21,9%) и Филиппины (6,9%) не видели таких показателей по инфляции с глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.
Шестнадцать государств, в том числе Египет, Казахстан, Япония, Украина, Азербайджан, Сербия и Кения, фиксировали в сентябре самую высокую инфляцию с 2010-х годов. К коронавирусным максимумам вернулись Вьетнам (3,9%), Демократическая Республика Конго (9,05%), Уругвай (10%), Китай (2,8%) и Саудовская Аравия (3,1%).
Таким образом, инфляция достигла пиков в 27 странах Европы (19 входит в ЕС), 16 государствах Африки, 11 — Азии, 7 — Ближнего Востока, а также в трех государствах Океании и Южной Америки и в двух Северной Америки.
https://1prime.ru/world/20221123/838915976.html