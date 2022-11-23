МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 69 странах мира в сентябре была на многолетних максимумах, самым "инфляционным" регионом мира стала Европа — там темпы роста цен находятся на пиках в 27 государствах, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран. "Двузначная инфляция". На Европу надвигается новая экономическая напасть

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 155 стран, по состоянию на середину ноября раскрывших данные за сентябрь, из семи регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, Южная и Северная Америки.

Темпы роста цен в сентябре были на исторических максимумах в трех европейских странах — Боснии и Герцеговине (17,3%), Нидерландах (14,5%), Германии (10%), а также на Шри-Ланке (73,7%).

Самый старый рекорд побит в Австрии — там инфляция ускорилась до максимальных с 1952 года 10,5%. В Бельгии темпы роста цен в начале осени также достигли двузначных значений, ускорившись до 11,3%, что стало максимальным значением с 1975 года. Вернулась на сорок лет назад инфляция в Великобритании, Дании и на Мальте — там она составила 10,1%, 10% и 7,4% соответственно. Жителям Финляндии, Италии, Норвегии, Туниса, Марокко и Королевства Тонга пришлось вспомнить темпы роста цен, которые были во второй половине 1980-х.

Австралия (7,3%), Швеция (10,8%), Португалия (9,3%), Аргентина (83%), Чехия (18%), Хорватия (12,8%) и Сенегал (11,9%) в сентябре столкнулись с наибольшей инфляцией с начала 1990-х годов. Одиннадцать стран, в том числе Польша, Литва, Венгрия, Латвия, Болгария и Турция, вернулись к темпам роста цен, которые наблюдались во второй половине 1990-х годов.

Максимальные с первой половины 2000-х годов темпы роста цен наблюдались в Мексике, Словакии, Лаосе, Гане, Черногории, Румынии, Самоа, Гамбии и Нигерии. В то же время Сингапур (7,5%), Гватемала (9%), Сан-Томе и Принсипи (21,9%) и Филиппины (6,9%) не видели таких показателей по инфляции с глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

Шестнадцать государств, в том числе Египет, Казахстан, Япония, Украина, Азербайджан, Сербия и Кения, фиксировали в сентябре самую высокую инфляцию с 2010-х годов. К коронавирусным максимумам вернулись Вьетнам (3,9%), Демократическая Республика Конго (9,05%), Уругвай (10%), Китай (2,8%) и Саудовская Аравия (3,1%).

Таким образом, инфляция достигла пиков в 27 странах Европы (19 входит в ЕС), 16 государствах Африки, 11 — Азии, 7 — Ближнего Востока, а также в трех государствах Океании и Южной Америки и в двух Северной Америки.