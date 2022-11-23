МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Резервный банк Новой Зеландии по итогам очередного заседания в среду осуществил самое большое повышение ключевой ставки за всю свою историю и просигнализировал о намерении осуществлять еще более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы для борьбы с устойчиво высокой инфляцией. Годовая инфляция в десятках стран достигла многолетних максимумов

Ключевая ставка РБНЗ была повышена на 75 базисных пунктов, до 4,25%, максимума с января 2009 года.

Кроме того, регулятор повысил прогноз пикового уровня ставки до 5,5% к сентябрю 2023 года и ожидает ее сохранения на этой отметке до 2024 года.

"Ключевая ставка должна достичь более высокого уровня быстрее, чем ожидалось ранее, чтобы в среднесрочной перспективе обеспечить возвращение инфляции в целевой диапазон ", — говорилось в заявлении РБНЗ.

Согласно результатам опроса 23 экономистов, проведенного Reuters, 15 респондентов ожидали повышения ставки на 75 базисных пунктов. Опрошенные несколько разошлись во мнениях относительно пикового уровня ставки и потенциальной необходимости в ее снижении в следующем году. ЕС предложил ввести переходный период к дате введения потолка цен на нефть

"Риторика заявления РБНЗ была крайне жесткой. Центральный банк отметил, что инфляция слишком высока, и краткосрочные инфляционные ожидания выросли", — сообщили в Capital Economics.

В компании заявили, что ключевая ставка РБНЗ, вероятно, достигнет пика выше текущего прогноза CE, составляющего 5,0%, однако все равно ожидают более стремительного замедления инфляции, чем в прогнозах центрального банка.

РБНЗ по-прежнему демонстрировал более высокую склонность к ужесточению денежно-кредитной политики, чем Резервный банк Австралии, который в последние месяцы замедлил темпы повышения ключевой ставки.

С октября 2021 года РБНЗ в целом повысил ставку на 400 базисных пунктов, что стало для него самым агрессивным циклом ужесточения политики с 1999 года. Тем не менее, инфляция в Новой Зеландии находится чуть ниже 30-летних максимумов, поэтому некоторые экономисты ожидают, что ставка РБНЗ будет повышена до 5,25% уже в первой половине следующего года.

Рекордные темпы подорожания нерыночной продукции в Новой Зеландии вызывают обеспокоенность центрального банка. Кроме того, наблюдаются признаки усиления зарплатного давления, тогда как инфляционные ожидания не снизились.

"РБНЗ столкнулся с реальным риском возникновения инфляционной спирали, хотя именно этого надеялся избежать за счет относительно раннего начала повышения процентных ставок", — заявил Майкл Гордон из Westpac.