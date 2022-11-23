МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре вырос до 47,8 пункта с 47,3 пункта в октябре, говорится в сообщении S&P Global.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя до 47 пунктов.