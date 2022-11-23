2022-11-23T12:05:17+03:00
2022-11-23T12:05:17+03:00
2022-11-23T12:05:17+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20221123/838922261.html
S&P Global сообщило о росте деловой активности в еврозоне
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Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре вырос до 47,8 пункта с 47,3 пункта в октябре,... ПРАЙМ, 23.11.2022
экономика, мировая экономика, новости, еврозона, индекс деловой активности
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре вырос до 47,8 пункта с 47,3 пункта в октябре, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя до 47 пунктов.