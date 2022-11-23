МИНСК, 23 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия ведет работу по переориентации экспорта смешанных удобрений на российский рынок в условиях западных санкций, сообщил в среду вице-премьер республики Петр Пархомчик. Белоруссия разработает планы освоения выпуска электронных компонентов

"Приняты меры по переориентации экспорта смешанных удобрений на российский рынок, а также по выпуску новых марок, не подпадающих под действие секторальных ограничительных мер (введенных Западом – ред.)", — сказал Пархомчик, выступая в парламенте.

Он отметил, что Гомельский химический завод впервые вышел со своей продукцией на российский рынок. По информации вице-премьера, "за январь – сентябрь 2022 года экспортировано удобрений на сумму 97 миллионов долларов, и это несмотря на то что данный рынок является профицитным".