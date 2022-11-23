МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россия наращивает экспорт в Индию удобрений и стали, он растет даже быстрее экспорта энергоносителей, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов. Путин заявил о готовности России расширять поставки удобрений

"Помимо энергоносителей значительную долю в товарообороте (между Россией и Индией – ред.) и росте выше экспорта таких продуктов, как нефть и газ, это удобрения, но не только удобрения. Растет экспорт растительного масла, животных маслов, растительных маслов, железа и стали, бумаги, картона и различных изделий из древесины", — сказал Алипов в эфире телеканала "Россия 24".

Как заявлял президент РФ Владимир Путин в октябре, Россия увеличила по просьбе Индии поставки удобрений в эту страну в 7,6 раза. По его словам, товарооборот в сфере купли-продажи сельхозпродукции с Индией вырос почти в два раза.