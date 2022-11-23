МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в ноябре значительно снизился, до 56,8 пункта с октябрьских 59,9 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя сразу до 55 пунктов. Предварительная оценка за ноябрь составляла 54,7 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, снизился до 58,8 пункта с 65,6 пункта в октябре, аналитики ожидали снижения лишь до 64 пунктов. Предварительная оценка составляла 57,8 пункта. Индекс экономических ожиданий при этом снизился до 55,6 пункта с 56,2 пункта в предыдущем месяце. Предварительная оценка составляла 52,7 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.