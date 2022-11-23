МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление Украине пакета финансовой помощи в размере 372 миллионов евро для поддержки национальной энергетической компании "Укрэнерго" и восстановления поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. Украина приостановила прокачку нефти по "Дружбе"

"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил пакет финансирования, который предоставит 372 миллиона евро для поддержки украинской компании по передаче электроэнергии "Укрэнерго" для произведения быстрых срочных ремонтных работ повреждений, вызванных сильными бомбардировками по гражданской энергетической инфраструктуре", — говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте банка.

ЕБРР предоставит "Укрэнерго" кредит под государственную гарантию в размере 300 миллионов евро, из которых одна половина пойдет на закупку оборудования для проведения срочных ремонтных работ энергосистемы, а вторая – на поддержку структуры капитала. Еще 72 миллиона будут переданы в виде гранта от Нидерландов, говорится на сайте.

В этом году банк передал Украине более миллиарда евро, сказано в заявлении.

Ранее Владимир Зеленский обсудил финансирование восстановления энергосистемы Украины с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. В ходе визита в Киев Рено-Бассо сообщил о намерении банка выделить до 3 миллиардов евро в 2022-2023 годах для поддержки предприятий и экономики Украины, говорится в документе.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Атака на энергосистему 15 ноября стала, по оценке властей Украины, самой массированной с начала российской спецоперации.