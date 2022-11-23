МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Большинство участников ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США считают целесообразным скорое замедление темпов повышения учетной ставки регулятора, следует из протокола сентябрьского заседания регулятора.

"Значительное большинство участников считают, что замедление темпов повышения (ставки – ред.) будет целесообразным в скором времени. Меньшие темпы… позволят… лучше оценивать прогресс в достижении целей по максимальной занятости и стабильности цен", — говорится в документе.

Для определения будущих темпов повышения ставки ФРС будет принимать во внимание совокупное ужесточение политики, а также влияние действий центробанка на экономику.

Несколько участников заседания отметили, что это решение может сократить риск нестабильности в финансовом секторе. Несколько других участников считают, что, прежде чем сокращать темпы повышения, нужно достигнуть более "жесткого" уровня ставки, а также убедиться в уменьшении инфляционного давления.

Многие участники заседания также отметили значительную неопределенность вокруг окончательного уровня базовой процентной ставки, и оценка показателя частично будет зависеть от поступающих данных. Однако, учитывая слабые сигналы замедления инфляции, конечный уровень ставки будет выше, чем ожидалось ранее.

По итогам заседания 1-2 ноября ФРС США четвертый раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базовых пунктов – до 3,75-4%.