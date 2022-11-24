В ОЭСР констатировали падение реальных доходов населения Европы
ОЭСР: падение реальных доходов населения Евросоюза в III квартале в среднем составило 3,5%
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития сообщила в своем ноябрьском докладе о снижении в третьем квартале реальных доходов населения в Европе в среднем на 3,5%, пишут "Ведомости".
Согласно докладу, стоимость рабочей силы в странах Европы повысилась в третьем квартале на 4% по отношению к аналогичному периоду 2021 года.
Вместе с тем реальные доходы населения в еврозоне за то же время сократились в среднем на 3,5%. Лидерами падения доходов населения, по данным ОЭСР, стали Чехия (8,94%), Словения (8,57%), Эстония (8,03%) и Литва (7,49%). Единственным государством в Европе, нарастившим реальные доходы граждан, оказалась Венгрия, где рост за третий квартал составил 2,54%.
При этом аналитики ОЭСР сообщили, что в экономиках Центральной и Восточной Европы номинальные зарплаты выросли более чем на 10%, пишут эксперты ОЭСР, не уточнив, о каких конкретно странах идет речь.
https://1prime.ru/world/20221124/838931610.html
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