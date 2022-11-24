МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития сообщила в своем ноябрьском докладе о снижении в третьем квартале реальных доходов населения в Европе в среднем на 3,5%, пишут "Ведомости". ОЭСР улучшила прогноз по динамике российского ВВП в 2022 году

Согласно докладу, стоимость рабочей силы в странах Европы повысилась в третьем квартале на 4% по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

Вместе с тем реальные доходы населения в еврозоне за то же время сократились в среднем на 3,5%. Лидерами падения доходов населения, по данным ОЭСР, стали Чехия (8,94%), Словения (8,57%), Эстония (8,03%) и Литва (7,49%). Единственным государством в Европе, нарастившим реальные доходы граждан, оказалась Венгрия, где рост за третий квартал составил 2,54%.

При этом аналитики ОЭСР сообщили, что в экономиках Центральной и Восточной Европы номинальные зарплаты выросли более чем на 10%, пишут эксперты ОЭСР, не уточнив, о каких конкретно странах идет речь.