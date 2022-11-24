МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Расчеты наличными между российскими юрлицами и иностранцами при внешнеторговой деятельности связаны с рисками, но события могут развиваться так, что появится "альтернатива" глобальной системе банковских переводов SWIFT в виде самолетов с деньгами, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Трафик в российском аналоге SWIFT вырос почти на четверть

Так как безналичные внешнеторговые расчеты для российских предприятий затруднены из-за санкций, то им волей-неволей приходится переходить на бартер или "на архаичные расчеты" в наличной валюте, распространенные в России в 90-х годах прошлого века, пояснил аналитик.

"Если Россию отключат от SWIFT, Россия будет использовать "SWIFT по-русски" — самолеты с наличной валютой", — добавил Осадчий.

"Из-за жестких санкций по этому пути вынужден был пойти Иран – даже расчеты за нефть осуществляются или с помощью бартера, или чемоданами с долларами", — привел он пример.

"Разумеется, у наличных расчетов есть много недостатков: они сопряжены с более значительными издержками и рисками, переход на "нал" способствует выводу бизнеса в тень", — заключил Осадчий.

Западные страны ввели экономические санкции против ряда крупных российских банков, в том числе отключили их от международной системы денежных переводов SWIFT. Минфин РФ в свою очередь опубликовал проект правил осуществления расчетов за экспорт и импорт наличными — между резидентами-юрлицами и индивидуальными предпринимателями с одной стороны и нерезидентами с другой.