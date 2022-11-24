ТАШКЕНТ, 24 ноя — ПРАЙМ. Власти Узбекистана рассматривают еще один проект с Wildberries по строительству логистического хаба в Сырдарьинской области, ранее в планах у российского маркетплейса также было строительство аналогичного центра в Ташкенте, сообщает в четверг пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики. Узбекистан намерен наладить экспорт овощей и фруктов через Wildberries

По данным пресс-службы, в Гулистане (административном центре Сырдарьинской области) представители министерства и делегация Wildberries Development обсудили вопросы расширения сотрудничества.

"В ходе встречи обсуждены перспективы реализации проекта по созданию транспортно-логистического хаба в Сырдарьинской области для организации взаимных поставок продукции посредством платформы компании", — говорится в сообщении на сайте МИВТ.

Представители Wildberries в ходе визита в этот регион Узбекистана посетили малые промышленные зоны Мирзаабадского района и города Янгиер для изучения возможностей строительства инфраструктурных сетей и логистического центра, уточнили в министерстве.

"По итогам визита представителей Wildberries Development достигнута договоренность по продолжению взаимодействия в рамках дальнейшей проработки технико-экономических параметров проекта", — добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба МИВТ сообщала, что предприятия республики готовы поставлять для Wildberries продукцию на общую сумму около 1,6 миллиарда долларов, в столице страны Ташкенте планируется построить логистический центр стоимостью 130 миллионов долларов.