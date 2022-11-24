АНКАРА, 24 ноя — ПРАЙМ. Центральный банк Турции в четверг принял решение снизить учетную ставку до 9% годовых с прежних 10,5%, следует из заявления регулятора. Нефть упала в цене на опасениях по спросу

"Комитет монетарной политики решил снизить ставку на аукционах недельного репо на уровне с 10,5% до 9%", — говорится в заявлении.

Центробанк Турции в текущем году долгое время держал ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослаблялась: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, в конце февраля уже 14 лир, а сейчас превысил 18,6 лиры. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в октябре до 85,51%.