МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Предложение главы Казначейства Великобритании Джереми Ханта усилить экономию энергоресурсов в Королевстве для того, чтобы "победить Путина", вызвало бурю негодования у читателей газеты The Telegraph. В Польше возмутились "плевком Украины в лицо"

По мнению пользователи портала, таким призывом власти Британии хотят скрыть свою некомпетентность перед тем кризисом, который наступил для страны.

"Какая глупость! Лучший способ положить конец конфликту — это переговоры", — отметил один из читателей и добавил, что попытка властей вынудить граждан экономить энергию, что по сути означает призыв мерзнуть посреди зимы в своих домах якобы для того, чтобы победить российского президента Владимира Путина, не поможет разрешить кризис. "В общем, удачи! Мы слишком зациклились на одной стороне этого серьезного спора, тогда как проблемы EDF во Франции на энергетическом фронте куда серьезнее", — считает Geoffrey Crouch.

"Какой бред! Будто это все Путин подстроил! Они просто заговаривают нам зубы", — добавляет Phillip cox. Он считает, что тем самым власти снижают бдительность налогоплательщиков от полного отсутствия планирования в энергетическом комплексе страны.

"Мы становимся диктатурой, где правит страх — COVID и перемена климата стали новым способом держать народ в узде. Не ждите, что цены на энергию упадут!" — добавляет читатель.

"Как мило: экономьте, чтобы победить Путина. С чего начнем, с нового бассейна Риши или личного самолета Бориса?" — ерничает Stevens.

Пользователь Sou Tanglie призывает власти показать пример. "Отключите отопление в кабинете министров и наденьте свитера", — пишет он. "Сплошное мошенничество". Европейцы раскритиковали новый транш ЕС Украине

"Значит, Запад выступает за нулевую энергию, нулевое производство, нулевое сельское хозяйство и нулевую экономику", — иронизирует еще один пользователь портала. Он добавляет, что политики Британии притворяются, будто электросети королевства в состоянии запитаться от солнца и ветра. При этом страна скупает нефть, уголь, газ и уран в России. А промышленные товары все еще поставляются из Китая. "А потом США взорвали "Северный поток", и у нас кризис", — пишет он.

"Я вас правильно понял? Мало вам было закрыть угольные электростанции, вы их еще и снесли", — напомнил Kenneth Bell и добавил, что если бы эти станции были просто законсервированы, их бы еще можно было запустить.

Он добавляет, что угольные шахты надо было открыть по новой. Однако вместо этого власти приняли решение оставить лежать в земле угольные запасы и дальше. Это было сделано для того, чтобы не разозлить "зеленых". Эти решения принимаются в то же самое время, когда стало ясно: королевство нуждается в создании и работе новых атомных станций. "Но вы даже не строите новые на замену старым. А виновата во всем Россия?" — спрашивает он.