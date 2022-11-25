МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС России) Российской Федерации с начала года пресекла незаконный вывоз из России почти 33,5 тысяч кубических метров лесоматериалов, что более чем в восемь раз больше, чем за весь прошлый год, сообщается на сайте службы. В ФТС рассказали об объеме параллельного импорта к концу 2022 года

"ФТС России с начала 2022 года пресекла незаконный вывоз из Российской Федерации почти 33,5 тысяч кубических метров лесоматериалов. Это в 8 раз больше, чем за весь прошлый год (3 965,9 кубических метров). Наибольший объем древесины был задержан в регионах деятельности Дальневосточного, Сибирского и Северо-Западного таможенных управлений", — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего по состоянию на 24 ноября по фактам нарушения требований ЕАЭС и российского законодательства при перемещении лесоматериалов таможенными органами возбуждено 283 уголовных дела, 265 из них — за контрабанду леса на общую сумму более 4,35 миллиарда рублей.

Кроме того, было выявлено два преступных сообщества, нарушающих законодательство в сфере лесопользования, состоящих из граждан России и Китая. В своей деятельности они использовали фирмы-однодневки, заявляя в декларациях на товары неверные сведения о происхождении пиломатериалов. Всего по факту организации сообществ было возбуждено пять уголовных дел: три из них — по материалам Читинской таможни, два — по материалам Сибирской оперативной таможни, заключается в сообщении.