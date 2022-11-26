МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Платить за решение властей страны включиться в санкционное давление на Россию будут вынуждены японские налогоплательщики и бизнес, пишет местное издание Nihon Keizai. В Японии призвали к более гибкой кредитной политике

По мнению журналистов, жителям Японии придется платить за это решение правительства отказаться от покупки российских энергоресурсов, ведь эта строка — энергия — включена во все сферы жизни современного очщества и в каждом произведенном на свет товаре, от продуктов питания до высокотехнологичных гаджетов.

"Теперь зависимость Токио от черного золота с Ближнего Востока усилится, что увеличит риски, связанные с поставками, если с этими странами — экспортерами нефти что-то случится, а российской продукции при этом не будет", — пишет автор статьи.

Помимо этого он обращает внимание на то, что отказ от импорта сырья от российских поставщиков приведет к тому, что траты бюджета и бизнеса на импорт нефти будут исторически высокими.

"Фрахтовые ставки на танкеры будут расти, так как больше черного золота будет поставляться морскими путями на большие расстояния", — цитируются в материале журналистов слова сопредседателя Market Risk Advisory Наохиро Ниимуры.

Производственные компании и бизнес должны будут пройти серьезные испытания из-за этого, предупреждают авторы статьи.

По состоянию на прошлый 2021 год Япония покупала почти половину (порядка 48 процентов) от объема угля, используемого для промышленного производства и генерации электроэнергии, у России. Теперь же предприятия не смогут подписать новые контракты: они вынуждены перейти на на уголь из Австралии и другие энергоносители. Однако заплатить за это придется значительно дороже, ведь помимо стоимости самого сырья, отдельно будут прописаны и траты на логистику.