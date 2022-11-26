МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Киев вновь заявил о намерении отправить зерно в Африку и Азию в рамках новой инициативы, согласно которой Украина обязуется обеспечить украинским продовольствием те страны, где есть угроза голода, заявил Владимир Зеленский на Международном саммите по продовольственной безопасности. Укрэнерго назвала объем недостающей энергосистеме страны мощности

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

"Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода не менее 5 миллионов человек. По этому пути Украина уже сделала первые шаги – отправила первые корабли. В середине ноября – 27 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Сегодня загружается еще одно судно. Это еще 30 тысяч тонн пшеницы для людей в Эфиопии. Сейчас под загрузку в порты Украины идут еще три судна. Они доставят более 80 тысяч тонн продовольственной пшеницы для стран, наиболее нуждающихся в этом", – приводит слова Зеленского его сайт.

По его словам, всего по данной программе к концу следующей весны планируется отправка из портов минимум 60 судов, не менее 10 в месяц в страны, которые под угрозой голода и засухи — это Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия.

Между тем, действия Зеленского необходимо скорее всего воспринимать, как реакцию на российское предложение — обеспечить бесплатным зерном Африку. Теперь президент Украины хочет перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь три процента из всего зерна отправленного из Украины. Кроме того, как неоднократно отмечало РИА Новости, в самой Украине цены на хлеб, муку растут опережающими инфляцию темпами.