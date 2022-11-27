МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Последние два года в мировой истории были нелегкими: в 2021-м мы боролись с пандемией, а в 2022 году были вынуждены столкнуться с невиданной инфляцией. Что же касается наступающего 2023 года, то не стоит ожидать от него чудес: аналитики прогнозируют глобальное снижение роста экономики, малые объемы инвестиций в зеленую энергетику и подрыв операционной рентабельности, пишет обозреватель Yeni Şafak Яшар Сюнгю. "Тотальное обнищание". В США возмутились "безумным курсом" Байдена

Он отметил, что сейчас, когда мир вступил в третий квартал 2022 года, омраченном экономическими потрясениями и геополитической напряженностью, уже начинают появляться первые прогнозы на следующий год. Аналитическая команда известного журнала The Economist опубликовала доклад на тему "Перспективы промышленности — 2023", в котором оценила перспективы на 2023 год в отраслях автомобилестроения, потребительских товаров, энергетики, финансов, здравоохранения, технологий, туризма. В докладе отмечается, что в следующем году спрос на возобновляемые источники энергии поднимется на 11%, при этом прогнозы глобального экономического роста были понижены.

"Общий прогноз представителей бизнеса, отмечающих, что 2023 год принесет новые возможности и вызовы, указывает на то, что высокие цены сыграют на руку производителям сырья, тогда как во многих отраслях возросшие затраты на энергию окажут негативное влияние на операционную рентабельность", — объяснил Сюнгю.

Также в докладе отмечается, что в 2023 году будет наблюдаться стагнация роста потребления энергии, и спрос вырастет всего на 1,3% в глобальном масштабе.

Несмотря на то, что энергетические кризисы, вызванные геополитической напряженностью, задерживают переход к "зеленой" энергетике, аналитики прогнозируют в следующем году рост на 11 процентов в секторе возобновляемых источников энергии во главе с азиатским рынком. Ожидается, что альтернативы, связанные с использованием солнечной и ветровой энергии, откроют широкое поле для возможностей на протяжении всего 2023 года. Немцам предрекли резкое повышение цен на электроэнергию

Тем не менее, озабоченность делового мира вызывает позиция центральных банков, пишет турецкий обозреватель.

"Ужесточение политики центральных банков приводит к увеличение стоимости финансирования, а такая ситуация удерживает инвестиции в возобновляемую энергетику на ограниченном уровне. Но сигналы к замедлению повышения процентных ставок со стороны представителей Федеральной резервной системы США в последнее время могут изменить ход событий в течение года", — констатировал он.

В докладе также подчеркивается тот факт, что глобальные розничные продажи в 2023 году увеличатся на 5%, однако возросшие затраты подорвут рентабельность, а рост мировой электронной коммерции, сделавшей большой скачок в условиях пандемии, в 2023 году останется ограниченным. The Economist прогнозирует рост онлайн-продаж в следующем году на уровне 6,1%.

В экономиках таких регионов, как Ближний Восток, Африка и Латинская Америка, особенно на фоне растущего среднего класса, распространения интернета и цифровизации ожидается 20-процентный рост онлайн-продаж.

"Деловой мир надеется, что небольшое замедление на развитых рынках будет компенсировано ростом на развивающихся рынках. Хотя The Economist прогнозирует, что высокие процентные ставки приведут к сокращению институциональных инвестиций, бизнес возлагает большие надежды на грядущий год", — резюмирует обозреватель.