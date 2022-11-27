Обозреватель Yeni Şafak Сюнгю: в 2023 году экономическая ситуация в мире только ухудшится
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Последние два года в мировой истории были нелегкими: в 2021-м мы боролись с пандемией, а в 2022 году были вынуждены столкнуться с невиданной инфляцией. Что же касается наступающего 2023 года, то не стоит ожидать от него чудес: аналитики прогнозируют глобальное снижение роста экономики, малые объемы инвестиций в зеленую энергетику и подрыв операционной рентабельности, пишет обозреватель Yeni Şafak Яшар Сюнгю.
Он отметил, что сейчас, когда мир вступил в третий квартал 2022 года, омраченном экономическими потрясениями и геополитической напряженностью, уже начинают появляться первые прогнозы на следующий год. Аналитическая команда известного журнала The Economist опубликовала доклад на тему "Перспективы промышленности — 2023", в котором оценила перспективы на 2023 год в отраслях автомобилестроения, потребительских товаров, энергетики, финансов, здравоохранения, технологий, туризма. В докладе отмечается, что в следующем году спрос на возобновляемые источники энергии поднимется на 11%, при этом прогнозы глобального экономического роста были понижены.
"Общий прогноз представителей бизнеса, отмечающих, что 2023 год принесет новые возможности и вызовы, указывает на то, что высокие цены сыграют на руку производителям сырья, тогда как во многих отраслях возросшие затраты на энергию окажут негативное влияние на операционную рентабельность", — объяснил Сюнгю.
Также в докладе отмечается, что в 2023 году будет наблюдаться стагнация роста потребления энергии, и спрос вырастет всего на 1,3% в глобальном масштабе.
Несмотря на то, что энергетические кризисы, вызванные геополитической напряженностью, задерживают переход к "зеленой" энергетике, аналитики прогнозируют в следующем году рост на 11 процентов в секторе возобновляемых источников энергии во главе с азиатским рынком. Ожидается, что альтернативы, связанные с использованием солнечной и ветровой энергии, откроют широкое поле для возможностей на протяжении всего 2023 года.
Тем не менее, озабоченность делового мира вызывает позиция центральных банков, пишет турецкий обозреватель.
"Ужесточение политики центральных банков приводит к увеличение стоимости финансирования, а такая ситуация удерживает инвестиции в возобновляемую энергетику на ограниченном уровне. Но сигналы к замедлению повышения процентных ставок со стороны представителей Федеральной резервной системы США в последнее время могут изменить ход событий в течение года", — констатировал он.
В докладе также подчеркивается тот факт, что глобальные розничные продажи в 2023 году увеличатся на 5%, однако возросшие затраты подорвут рентабельность, а рост мировой электронной коммерции, сделавшей большой скачок в условиях пандемии, в 2023 году останется ограниченным. The Economist прогнозирует рост онлайн-продаж в следующем году на уровне 6,1%.
В экономиках таких регионов, как Ближний Восток, Африка и Латинская Америка, особенно на фоне растущего среднего класса, распространения интернета и цифровизации ожидается 20-процентный рост онлайн-продаж.
"Деловой мир надеется, что небольшое замедление на развитых рынках будет компенсировано ростом на развивающихся рынках. Хотя The Economist прогнозирует, что высокие процентные ставки приведут к сокращению институциональных инвестиций, бизнес возлагает большие надежды на грядущий год", — резюмирует обозреватель.
https://1prime.ru/world/20221127/838965559.html