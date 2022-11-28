МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Поставки импортных товаров в РФ после нескольких месяцев шока, связанного с введением беспрецедентных антироссийских санкций, восстанавливаются, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв. "Это не санкции". Названы риски для экономики России в 2023 году

"После первоначального шока, вызванного введением Западом беспрецедентных санкций против России, импорт в страну восстанавливается",- сказал он.

К сожалению, по словам эксперта, этот процесс из-за различных санкционных ограничений идет достаточно медленно, но довольно активно. "В отличие от политиков, бизнес, включая, западный, по-прежнему желает иметь с Россией дело. Неудивительно, что западные предприниматели готовы искать для этого новые логистические пути, не афишируя, разумеется, при этом своей деятельности",- подчеркнул Широв.

Именно поэтому очень сложно в этой связи, заметил он, ответить на вопрос, откуда сейчас конкретно весь импорт поступает в Россию.

"Если говорить про Китай, то тут все ясно. А вот из Европейского союза импорт идет и через Турцию – самый простой путь, и через Среднюю и Центральную Азию",- сказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Финансист предупредил, откуда нужно срочно забирать ваши деньги

При этом он добавил, что главная загвоздка сегодня не столько в логистике, сколько, в деньгах, как заплатить за товар, ограничения на финансовые операции сильно влияют на этот процесс.

"Приходится искать новые механизмы, но тут возникают всякие проблемы, которые приводят к дополнительным издержкам, что повышает стоимость продукции для конечных потребителей",- заключил Широв.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.