Эксперт Широв: импорт в Россию восстанавливается после первых месяцев санкционного шока
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Поставки импортных товаров в РФ после нескольких месяцев шока, связанного с введением беспрецедентных антироссийских санкций, восстанавливаются, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.
"После первоначального шока, вызванного введением Западом беспрецедентных санкций против России, импорт в страну восстанавливается",- сказал он.
К сожалению, по словам эксперта, этот процесс из-за различных санкционных ограничений идет достаточно медленно, но довольно активно. "В отличие от политиков, бизнес, включая, западный, по-прежнему желает иметь с Россией дело. Неудивительно, что западные предприниматели готовы искать для этого новые логистические пути, не афишируя, разумеется, при этом своей деятельности",- подчеркнул Широв.
Именно поэтому очень сложно в этой связи, заметил он, ответить на вопрос, откуда сейчас конкретно весь импорт поступает в Россию.
"Если говорить про Китай, то тут все ясно. А вот из Европейского союза импорт идет и через Турцию – самый простой путь, и через Среднюю и Центральную Азию",- сказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
При этом он добавил, что главная загвоздка сегодня не столько в логистике, сколько, в деньгах, как заплатить за товар, ограничения на финансовые операции сильно влияют на этот процесс.
"Приходится искать новые механизмы, но тут возникают всякие проблемы, которые приводят к дополнительным издержкам, что повышает стоимость продукции для конечных потребителей",- заключил Широв.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/world/20221128/838966882.html