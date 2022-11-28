МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия научилась адаптироваться к ограничительным мерам и кризисам, новые западные санкции уже не смогут ее остановить, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Эксперт сообщил о восстановлении импорта в Россию

"Наложат полные санкции на все и вся, но это – если так можно выразиться, уже гомеопатия, по сравнению с тем, что сделано", — сообщил он РИА Новости.

По мнению эксперта, даже если ЕС примет девятый пакет антироссийских санкций или все банки в РФ отключат от системы SWIFT, это не станет препятствием для экономики России. На сегодняшний день Москва добилась полной независимости в ключевых отраслях, таких как финансы, оборона, продовольствие, отметил Широв.

Он также подчеркнул необходимость активного развития народного хозяйства. При этом важно не избегать разумного риска, например, финансирования инвестиций из внутренних заимствований, считает специалист. "Это не санкции". Названы риски для экономики России в 2023 году

"Включение этого механизма позволит нам получить дополнительные экономические импульсы и быстрее справляться с последствиями кризиса", — заключил Широв.

Запад ввел беспрецедентные антироссийские санкции в связи с началом спецоперации на Украине. Меры затронули в том числе энергетическую отрасль, банковскую и финансовую сферы, внешнюю торговлю, транспорт, инвестиции и технологии. В данный момент Евросоюз работает над новым — уже девятым — пакетом ограничений в отношении РФ.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 28 ноября в 10.00 мск.