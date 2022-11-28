МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Присоединение Саудовской Аравии, Египта и Турции к группе БРИКС сделает ее крупнейшим экономическим объединением в мире, причем без участия США и Евросоюза, пишет обозреватель An Nahar Мухаммад Хусейн Абу Аль-Хасан. Он предрек, что это станет "сущим кошмаром" для Америки, которая и без того напугана стремительно растущим влиянием Китая. "Американская марионетка". Немцы пришли в ужас от плана Шольца по России

Автор отметил, что иногда власти Саудовской Аравии действительно используют метод "шоковой терапии", отлично зная при этом, какие последствия могут принести подобные шаги. Недавно наследный принц Мухаммед ибн Салман выразил желание присоединиться к группе БРИКС, понимая, что Вашингтон будет возмущен таким шагом, ведь он повлечет за собой изменение баланса сил на мировой карте и новой напряженности.

Президент России Владимир Путин поддержал идею вступления Эр-Рияда в БРИКС и призвал Запад начать равноправный диалог об общем будущем. По его словам, чем раньше это случится, тем лучше. Китайская сторона также приветствовала решение Саудовской Аравии.

"Местные СМИ подробно рассказали о его выгодах для альянса и Королевства, а вместе с ним и других государств Ближнего Востока. Как отмечают китайские издания, присоединение Эр-Рияда к БРИКС защитит нефтяные интересы форума, укрепит статус Ближнего Востока и ограничит вмешательство американцев в дела региона. Вдобавок ко всему, вступление Саудовской Аравии придаст БРИКС больший вес в мировой экономике, повысит значение саудовского риала как международной резервной валюты и снизит спрос на доллар. Согласно оценкам, саудовская инициатива станет ключевым пунктом переговоров Си Цзиньпина и официальных лиц Саудовской Аравии в ходе предстоящего визита председателя КНР в Эр-Рияд", — объяснил журналист An Nahar.

Группа БРИКС была создана в 2006 году и в настоящее время включает Россию, Китай, Бразилию, Индию и Южно-Африканскую Республику. На нее приходится около 25% мирового производства, 26% мировой территории и 42% населения планеты. По информации аналитиков Goldman Sachs, доля объединения в международной торговле составляет 16%. БРИКС охватывает 27% развивающихся рынков.

Всемирный банк оценил мировой ВВП за прошлый год примерно в 96,1 триллиона долларов, из которых 24,6 триллиона пришлись на страны БРИКС, что превышает ВВП США (23 триллиона долларов) и Евросоюза (17,1 триллиона долларов). Если добавить к нему значение ВВП Саудовской Аравии (833,5 миллиарда долларов), то доля БРИКС увеличится до 25,5 триллиона долларов, или до 26,5%. Как следствие, присоединение Королевства к группе будет означать членство в крупнейшем экономическом блоке в мире, и это без какого-либо участия США и ЕС в нем.

Желание присоединиться к БРИКС выразили также Египет и Турция.

Сегодня страны БРИКС пытаются изменить глобальный баланс сил посредством совместных шагов. Среди них создание Банка БРИКС, проект по запуску единой валюты для членов группы, партнерство в цифровой экономике, Центр трансфера технологий, форум "Большие данные для устойчивого развития", создание механизма сотрудничества в космосе, интеграция экономических структур, законодательства, а также шаги для достижения полной свободы перемещения граждан стран-участниц, товаров и услуг между членами объединения. Эти и другие инструменты относятся к так называемому "сетевому взаимодействию", которое будет иметь большое политическое влияние, как в случае с Евросоюзом. Другими словами, БРИКС имеет шанс выйти за рамки экономического сотрудничества и перейти к политической координации на международной арене. "Легче не станет". Аналитики дали мрачный прогноз на 2023 год

В статье отмечается, что вступление Саудовской Аравии в БРИКС, а за ней Египта и Турции, станет сущим кошмаром для Запада во главе с Соединенными Штатами, так как он со своей недальновидностью все еще продолжает рассматривать Ближний Восток как свой "задний двор".

Но американцы должны иметь в виду, что Китай как один из лидеров БРИКС предлагает Саудовской Аравии очень выгодное сотрудничество, пишет аль-Хасан. Туда входит не только импорт нефти и участие в добыче полезных ископаемых, но и различные проекты в области промышленности, вооружений, технологий и логистики, развитие которых поможет Эр-Рияду осуществить мечту о превращении в ведущую региональную и международную державу.

Саудовская Аравия хотела бы добиться максимальной выгоды при минимальных потерях, балансируя между интересами и угрозами. И у Королевства это получается довольно неплохо: достаточно вспомнить недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, что так возмутило администрацию США.

"Наследный принц рассматривает текущий момент как сигнал, чтобы использовать огромный потенциал своей страны для нахождения подходящего места под солнцем. Саудовская Аравия уже возглавляет Совет сотрудничества стран Персидского залива, Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и ОПЕК, а теперь хочет укрепить экономические связи с БРИКС, не отказываясь от стратегического партнерства с Вашингтоном. Королевство поддерживает баланс в отношениях с ведущими державами и, хотя понимает, что победитель не обязательно получает все, готово столкнуться с любыми трудностями", — подытожил обозреватель.