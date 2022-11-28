Лукашенко хочет обсудить с Путиным вопросы двустороннего сотрудничества
Лукашенко обсудит с Путиным бюрократические преграды в отношениях России и Белоруссии
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшие дни обсудить с российским лидером Владимиром Путиным двусторонние отношения Минска и Москвы, а также барьеры, мешающие развитию сотрудничества.
"Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим", — сообщил он в ходе переговоров с главой Приморского края Олегом Кожемяко.
По словам Лукашенко, преграды, возникающие в отношениях России и Белоруссии, можно преодолеть, и стороны над этим работают. Президент отметил, что решение "мелких вопросов" позволит значительно продвинуться в области импортозамещения, которое в данный момент является ключевым приоритетом.
"Уже этот год показал, что мы справимся. Просто немного времени надо, но мы справимся", — резюмировал Лукашенко.
https://1prime.ru/world/20221128/838969194.html
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