МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшие дни обсудить с российским лидером Владимиром Путиным двусторонние отношения Минска и Москвы, а также барьеры, мешающие развитию сотрудничества. Белоруссия раскрыла объемы поставок товаров легкой промышленности в Россию

"Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим", — сообщил он в ходе переговоров с главой Приморского края Олегом Кожемяко.

По словам Лукашенко, преграды, возникающие в отношениях России и Белоруссии, можно преодолеть, и стороны над этим работают. Президент отметил, что решение "мелких вопросов" позволит значительно продвинуться в области импортозамещения, которое в данный момент является ключевым приоритетом.

"Уже этот год показал, что мы справимся. Просто немного времени надо, но мы справимся", — резюмировал Лукашенко.