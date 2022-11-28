МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Совет Европейского Союза утвердил решение о внесении обхода санкций в перечень уголовных преступлений в ЕС, следует из заявления ведомства. Не только санкции и потолки: что поджидает российскую экономику в 2023 году

Как отмечается, решение было принято единогласно. Соответствующий пункт внесут в Договор о функционировании Евросоюза.

Таким образом, обход санкций попадет в один список с терроризмом, оборотом наркотиков и оружия, отмыванием денег, коррупцией, киберпреступностью.

Теперь Европейская комиссия должна будет уточнить порядок определения преступлений по обходу санкций, а затем Совету ЕС и Европарламенту предстоит утвердить этот документ. Эксперт назвал новые антироссийские санкции "гомеопатией"

Как ранее отмечал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, причисление обхода санкций к уголовным преступлениям позволит конфисковать российские активы. На данный момент, государства ЕС заморозили уже свыше 17,4 миллиарда евро активов, принадлежащих бизнесу РФ.

Западные страны ввели масштабные антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Евросоюз утвердил в общей сложности уже восемь пакетов ограничительных мер и работает над девятым. Меры затрагивают энергетическую отрасль, финансовую сферу, банки, торговлю, инвестиции, технологии.