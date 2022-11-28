ЖЕНЕВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Темпы роста глобальной торговли товарами замедлятся в конце текущего года и в 2023 году из-за препятствий, с которыми продолжает сталкиваться мировая экономика, говорится в опубликованном в понедельник "Барометре товарной торговли Всемирной торговой организации". В Казахстане назвали Россию стратегическим торгово-экономическим партнером

По оценкам экспертов ВТО, в настоящее время индекс мировой торговли товарами находится на отметке в 96,2 пункта при базовом значении в 100.

"Согласно последнему "Барометру торговли товарами ВТО", опубликованному 28 ноября, рост торговли, вероятно, замедлится в последние месяцы 2022 года и в 2023 году, поскольку глобальная экономика продолжает сталкиваться с серьезными препятствиями. Текущий показатель 96,2 ниже как базового значения индекса, так и предыдущего (августовского – ред.) показателя 100,0, что отражает охлаждение спроса на реализуемые товары", — сообщили в ВТО.

Отмечается, что снижение показателей согласуется с октябрьским прогнозом ВТО, согласно которому объем мировой торговли в 2022 году вырастет 3,5%, а в 2023 – лишь на 1%. ВТО объясняет свой прогноз последствиями конфликта на Украине, высокими ценами на энергоносители и ужесточением денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках.

Как сообщили в организации, на показатели барометра повлияли сниженные значения субиндексов, в частности, экспортные заказы (91,7), авиаперевозки (93,3) и продукция электроники (91,0). В совокупности их снижение свидетельствует об ухудшении деловых настроений и ослаблении глобального спроса на импорт, добавили в ВТО.

Исключением стал индекс автомобильной продукции (103,8), который поднялся выше базового значения из-за роста продаж авто в США и увеличения экспорта из Японии, поскольку условия поставок улучшились, а курс иены продолжал снижаться.