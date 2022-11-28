БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз готов предоставить более 4,5 миллиарда евро для поддержки сферы продовольствия в Африке до 2024 года, сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после встречи в Брюсселе между представителями ЕС и Африканского союза. Британия окажет финансовую помощь беднейшим странам Африки

"Мы, как Евросоюз, готовы собрать более 4,5 миллиарда евро для Африки до 2024 года не только для того, чтобы предоставить незамедлительную продовольственную поддержку, что важно сейчас, но и для работы над улучшением и увеличением местного производства продовольствия с использованием современных технологий", — сказала она.

"Мы также хотим работать вместе, чтобы сделать удобрения в Африке не только доступными, но и приемлемыми по цене", — добавила она.

Стороны договорились запустить совместную группу по удобрениями, чтобы работать над краткосрочными и долгосрочными проблемами в этой сфере, сообщила фон дер Ляйен.