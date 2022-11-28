ЕС намерен выделить средства на поддержку продовольствия в Африке
ЕС намерен выделить более 4,5 миллиарда евро на поддержку продовольствия в Африке
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз готов предоставить более 4,5 миллиарда евро для поддержки сферы продовольствия в Африке до 2024 года, сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после встречи в Брюсселе между представителями ЕС и Африканского союза.
"Мы, как Евросоюз, готовы собрать более 4,5 миллиарда евро для Африки до 2024 года не только для того, чтобы предоставить незамедлительную продовольственную поддержку, что важно сейчас, но и для работы над улучшением и увеличением местного производства продовольствия с использованием современных технологий", — сказала она.
"Мы также хотим работать вместе, чтобы сделать удобрения в Африке не только доступными, но и приемлемыми по цене", — добавила она.
Стороны договорились запустить совместную группу по удобрениями, чтобы работать над краткосрочными и долгосрочными проблемами в этой сфере, сообщила фон дер Ляйен.
https://1prime.ru/world/20221128/838979279.html
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