ООН, 28 ноя — ПРАЙМ. Судно с российскими удобрениями для Малави, как ожидается отплывет из Нидерландов в течение 48 часов, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге. Генсек ООН поприветствовал согласие на продление "зерновой сделки"

Ранее сообщалось, что первая партия российских удобрений, заблокированных в европейских портах, будет отправлена из Нидерландов через Мозамбик в Малави.

"Мы ожидаем, что судно отправится в течение следующих 48 часов", — сказал Дюжаррик.

Ожидается, что корабль должен пойти из Нидерландов в Мозамбик. А когда судно прибудет в Мозамбик, удобрения повезут в Малави по суше.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что для разблокировки только одной партии — 20 тысяч тонн удобрений — из Нидерландов в Малави потребовалось более двух месяцев.