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В ООН рассказали, когда судно с российскими удобрениями отправится в Малави
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Судно с российскими удобрениями для Малави, как ожидается отплывет из Нидерландов в течение 48 часов, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге... ПРАЙМ, 28.11.2022
экономика, мировая экономика, новости, оон, удобрения, поставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 28 ноя — ПРАЙМ. Судно с российскими удобрениями для Малави, как ожидается отплывет из Нидерландов в течение 48 часов, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.
Ранее сообщалось, что первая партия российских удобрений, заблокированных в европейских портах, будет отправлена из Нидерландов через Мозамбик в Малави.
"Мы ожидаем, что судно отправится в течение следующих 48 часов", — сказал Дюжаррик.
Ожидается, что корабль должен пойти из Нидерландов в Мозамбик. А когда судно прибудет в Мозамбик, удобрения повезут в Малави по суше.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что для разблокировки только одной партии — 20 тысяч тонн удобрений — из Нидерландов в Малави потребовалось более двух месяцев.