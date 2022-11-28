РИМ, 29 ноя — ПРАЙМ. Италия предоставила 2 миллиона евро на поддержку инициативы Grain From Ukraine ("Зерно из Украины"), в соответствии с которой Киев обязуется обеспечить украинским продовольствием те страны, где есть угроза голода, сообщил в понедельник глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни. В Киеве вновь заявили о намерении отправить зерно в Африку

"Только что я подписал рефинансирование двустороннего чрезвычайного фонда. Это поддержка Всемирной продовольственной программы. Два миллиона евро, которые окажут поддержку инициативе Grain From Ukraine. Это важный проект, который послужит доставке украинского зерна в беднейшие страны", — написал он в Twitter.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

На Международном саммите по продовольственной безопасности Владимир Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов минимум 60 судов, не менее десяти в месяц, в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи — Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кению, Нигерию. Таким образом он намерен перехватить инициативу у руководства РФ, хотя по практике предыдущих отправок известно, что беднейшие страны получили всего лишь 3% всего зерна, отправленного из Украины.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.