Во Франции подсчитали, как США обогатятся за счет Евросоюза
Французский политик Филиппо: реакция Европы на конфликт на Украине обогатит США на триллионы евро
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Самоубийственная реакция государств Евросоюза на конфликт на Украине обогатит США на триллионы евро, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в Twitter. Об этом сообщают "Известия".
"Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США", — написал лидер "Патриотов".
В то же время Филиппо подчеркнул, что лидеры Европы преследуют интересы Соединенных Штатов и активно принимают участие в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/world/20221129/838980511.html
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