МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Самоубийственная реакция государств Евросоюза на конфликт на Украине обогатит США на триллионы евро, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в Twitter. Об этом сообщают "Известия". СМИ сообщили о значительном подорожании общественного транспорта во Франции

"Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США", — написал лидер "Патриотов".

В то же время Филиппо подчеркнул, что лидеры Европы преследуют интересы Соединенных Штатов и активно принимают участие в конфликте на Украине.