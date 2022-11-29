МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда присваивают деньги, которые западные государства выделяют на помощь Киеву, заявил в эфире американского телеканала Fox News обозреватель Тодд Вуд. Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков

Он сообщил, что лишь 30% от заявленной гуманитарной помощи и оружия используются по назначению, и обвинил политиков Украины в отмывании и хищении денег. По данным Fox News, существенная часть средств "утекает за границу" — идут на покупку зарубежной недвижимости.

"По информации из проверенных источников, мы знаем, что многие украинские чиновники уже купили дома в других странах", — заявил Вуд.

Он считает, что Украина не стремится к мирному урегулированию конфликта по той причине, что нашла "способ заработка в кооперации с оборонными предприятиями США". По мнению обозревателя, финансовый поток из США прервется, когда контроль над Палатой представителей Конгресса перейдет к республиканцам.