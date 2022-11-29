Россия за десять месяцев поставила в Китай 53 миллиона тонн угля
Сечин: поставки угля из России в Китай за десять месяцев составили 53 миллиона тонн
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Поставки угля из России в Китай за 10 месяцев составили 53 миллиона тонн, примерно 23% от общего импорта в КНР, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Поставки высококачественного российского угля в Китай за 10 месяцев 2022 года составили 53 миллиона тонн. Это примерно 23% от общего импорта в КНР. Второе место после Индонезии, которая поставляет 134 миллиона тонн", — сказал он в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
https://1prime.ru/world/20221129/838983204.html
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