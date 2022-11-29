МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Поставки угля из России в Китай за 10 месяцев составили 53 миллиона тонн, примерно 23% от общего импорта в КНР, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Роснефть" нарастила поставки в Китай на 9,5 процента

"Поставки высококачественного российского угля в Китай за 10 месяцев 2022 года составили 53 миллиона тонн. Это примерно 23% от общего импорта в КНР. Второе место после Индонезии, которая поставляет 134 миллиона тонн", — сказал он в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.