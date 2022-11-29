МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Попытки вытеснить Китай и Россию с ключевых уровней глобальной кооперации могут сильно ударить по мировой экономике, считает глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин. Поставки СПГ из России в Китай выросли с начала года на 32 процента

Китай, как и Россия, всегда выступал против односторонних санкций, экономического давления и за универсальное и равное для всех применение норм международного права, отметил Сечин. Но по его словам, КНР, как и Россия, подвергается коммерческой дискриминации.

"Попытка вытеснить Китай и Россию из ключевых областей глобальной кооперации может дорого обойтись всей мировой экономике, бумерангом ударив по самим инициаторам этих процессов", — сказал Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.