Сечин оценил попытки вытеснить Китай и Россию из мировой кооперации
Сечин: попытки вытеснить Китай и Россию из мировой кооперации могут дорого обойтись экономике
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Попытки вытеснить Китай и Россию с ключевых уровней глобальной кооперации могут сильно ударить по мировой экономике, считает глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития ТЭК Игорь Сечин.
Китай, как и Россия, всегда выступал против односторонних санкций, экономического давления и за универсальное и равное для всех применение норм международного права, отметил Сечин. Но по его словам, КНР, как и Россия, подвергается коммерческой дискриминации.
"Попытка вытеснить Китай и Россию из ключевых областей глобальной кооперации может дорого обойтись всей мировой экономике, бумерангом ударив по самим инициаторам этих процессов", — сказал Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
https://1prime.ru/world/20221129/838983830.html
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