МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия готова в течение этой недели приступить к обсуждению со странами ЕС нового пакета антироссийских санкций, сообщило издание Politico, ссылаясь на европейских чиновников. Евросоюз вновь не достиг соглашения о потолке цен на российскую нефть

Согласно информации, ведомство собирается затронуть вопрос о том, какие меры попадут в очередной список ограничений.

С начала спецоперации на Украине Евросоюз ввел в общей сложности восемь пакетов санкций против Москвы. В данный момент идет проработка девятого. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, он будет принят "с максимальной скоростью".

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