МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Последние месяцы года — традиционное время экспертных прогнозов на ближайшее будущее. Агентство "Прайм" опросило специалистов на предмет возможных рисков для отечественной экономики в будущем году и о том, каковы шансы, что они реализуются. Должен остаться один: какую судьбу готовят Европе

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Это один из важнейших рисков — на фоне сокращения притока нефтегазовых доходов расходная часть может превысить доходную. Уже сейчас бюджет рассчитан с дефицитом до 2025 года. В будущем году, например, он не досчитается 2% ВВП (3 триллиона рублей), а через год — 1,4% ВВП. Дефицит может еще вырасти в результате введения новых санкций против России.

Кроме того, возможно сильное и неожиданное сжатие налогооблагаемой базы, которое может случится в случае резкого снижения деловой активности в России. Ухудшит ситуацию и введение "нефтяного эмбарго" с 5 декабря — это вынудит Россию переориентировать экспортные потоки.

Впрочем, тут все не так плохо. «Дефицит будет компенсирован внутренними заимствованиями и новым бюджетным правилом», — убежден заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. По его словам, речь идет о поднятии отметки отсечения в цене на нефть и 44 до 60 долларов за баррель.

ОГРАНИЧЕНИЕ ИМПОРТА

Сокращение объемов торговли может в следующем году привести к спаду импорта в Россию. Он только начал восстанавливаться, но темпы этого восстановления, возможно, окажутся недостаточными. "Особенно в той части, что касается инвестиционных товаров и сырья для некоторых производств", — говорит заведующий лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Алексей Ведев.

Санкции западных стран призваны ограничить логистические возможности и товарные потоки в Россию, поэтому, считает эксперт, способность эффективно противостоять данному вызову будет основой для среднесрочной динамики экономики и для инвестиций в важные для экономики страны отрасли. Сокращение импорта возможно еще и из-за сложностей с логистикой и оплатой поставок, и эту сферу тоже необходимо настраивать.

ВОРОВСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

По мнению руководителя программы "Цифровая экономика" ИМЭБ РУДН Софьи Главиной, один из серьезнейших рисков — это продолжение конфискации средств и резервов России на Западе. "Конфисковывать имущество могут начать страны, признавшие Россию "государством — спонсором терроризма", такие как Эстония", — считает Главина. Подобный статус еще больше осложнит ведение бизнеса, а также даст основание остановить работу SWIFT для России. Кроме того, это в значительной мере усложнит закупку нефти и газа у России, что приведет к росту цен на все товары российского экспорта и, как следствие, к росту инфляции.

Но далеко не факт, что данный неприятный сценарий реализуется. Ведь воровство на международном уровне в столь серьезном масштабе может негативно сказаться на глобальной финансовой системе, так как прецедентов практически не было. Это также, вероятно, поставит под сомнение статус резервных валют в качестве надежных инвестиционных активов.

САНКЦИИ И ГЛОБАЛЬНАЯ РЕЦЕССИЯ

К ключевым для России рискам относят санкции и замедление глобальной экономики. Те рестрикции, что уже вступили в силу, с высокой вероятностью приведут к замедлению нефтяной отрасли в конце 2022 — начале 2023 годов. Вероятный сценарий стагнации мировой экономики усилит негативное давление на отечественную экономику.

"Никто не застрахован от наступление глобальной рецессии, способной привести к снижению цен на российские энергоносители", — убежден Перепелица. МВФ ранее предупреждал о фрагментации мировой экономики в результате российско-украинского конфликта и снизил прогнозы роста на 2023 год до 2,7% вместо 3,2%.

Но и тут можно найти позитив. Традиционно рост отечественной экономики в первом квартале ниже, поэтому воздействие кризиса может оказаться не таким сильным, как многие думают. Кроме того, действующие санкции не оказали на российскую экономику разрушающего влияния, а потенциал для принятия новых в значительной степени иссяк. Об этом свидетельствуют как минимум сложности принятия странами Запада "нефтяного" и "газового" потолка цен. Села батарейка: почему Европа больше не хочет санкций

ДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

В целом, проводимая правительством политика по борьбе с последствиями санкций дает надежды на оптимизм и веру в наши собственные силы, убежден Ведев. По его словам, международные организации (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР) также более не прогнозируют обвала экономики в 2023 году, и спад оценивается в диапазоне от 2,3 до 4,5% ВВП. Банк России видит перспективы замедления инфляции, а Минфин планирует умеренный дефицит федерального бюджета.

"Хотя серьезные испытания еще впереди, уже со второго полугодия 2023 года экономика страны имеет все шансы перейти к восстановительному росту. Будем на это надеяться", — подчеркнул эксперт.