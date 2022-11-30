МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Великобритания и Украина заключат в среду соглашение о цифровой торговле в качестве помощи Киеву в восстановлении экономики страны, говорится в пресс-релизе министерства внешней торговли Соединенного Королевства. В Британии оценили способность Украины пережить зиму без помощи Запада

Лондон и Киев начали переговоры о заключении соглашения в конце августа.

"Великобритания и Украина сегодня (30 ноября) заключат принципиально новое соглашение о цифровой торговле, которое поможет Украине восстановить свою экономику и сохранить средства к существованию", — указывается в релизе.

Согласно заявлению, подписание соглашения состоится на встрече в Лондоне министра внешней торговли Великобритании Кеми Баденок и первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко.

Как сообщается, соглашение о цифровой торговле упростит сотрудничество британских компаний с украинским бизнесом: благодаря оптимизации цифровых процессов украинские предприятия смогут получить более широкий доступ к товарам и услугам, поставляемым в цифровом формате. Оно должно позволить Киеву более эффективно вести торговлю с Лондоном с помощью таких технологий, как электронные транзакции, подписи и контракты. Соглашение также предусматривает расширение сотрудничества между Великобританией и Украиной в области кибербезопасности.