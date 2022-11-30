В США объяснили, что в политике Вашингтона возмущает европейских лидеров
WSJ: Макрон и другие лидеры Евросоюза обвинили США в энергокризисе и экономическом спаде
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз обвиняет Соединенные Штаты в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации, сообщили обозреватели издания Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча.
Журналисты отметили, что "трансатлантические связи начинают ослабевать, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине".
При этом подчеркивается, что американский СПГ поставляется в Европу "по гораздо более высоким ценам", и это создает нагрузку на производственную базу Старого Света.
В результате европейские чиновники, отмечают авторы статьи, начинают выражать разочарование из-за растущей зависимости от США в вопросах безопасности и экономической стабильности.
https://1prime.ru/world/20221130/838997055.html
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