МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз обвиняет Соединенные Штаты в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации, сообщили обозреватели издания Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча. Евросоюз изучит возможность снятия санкций с Россельхозбанка

Журналисты отметили, что "трансатлантические связи начинают ослабевать, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине".

При этом подчеркивается, что американский СПГ поставляется в Европу "по гораздо более высоким ценам", и это создает нагрузку на производственную базу Старого Света.

В результате европейские чиновники, отмечают авторы статьи, начинают выражать разочарование из-за растущей зависимости от США в вопросах безопасности и экономической стабильности.