МОСКВА 30 ноя — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре снизился до 48 пунктов против 49,2 в октябре, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. Путин оценил роль энергетики в партнерстве России и Китая

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.

Поясняется, что PMI крупных предприятий в ноябре составил 49,1 пункта, по сравнению с октябрем показатель снизился на 1 процентный пункт, PMI средних предприятий снизился на 0,8 – до 48,1 пункта, PMI малых предприятий снизился на 2,6 процентного пункта – до 45,6.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 47,8 пункта, снизившись на 1,8 пункта, что указывает на снижение производства в обрабатывающей промышленности. Индекс новых заказов снизился на 1,7 процентного пункта, до 46,4 пункта, что свидетельствует о снижении спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в октябре снизился на 1 процентный пункт – до 46,7 пункта. Индекс занятости снизился на 0,9 процентного пункта – до 47,4, что свидетельствует о снижении востребованности рабочей силы в промышленности. Тем временем индекс поставок сырья в ноябре по сравнению с октябрем снизился на 0,4 процентного пункта — до 46,7 пункта.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая в ноябре упал до 46,7 пункта против 48,7 в октябре.

PMI сферы услуг в ноябре снизился на 2 процентных пункта по сравнению с октябрьским показателем, второй месяц подряд данный показатель находится ниже психологической отметки в 50 пунктов.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.