МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Зерновая сделка, которая заработала в августе, открыла поставки украинского зерна в Южную Корею, Судан, Иран, Джибути и Ирландию, однако наибольший рост поставок пришелся на Турцию, подсчитало РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade. Во Франции назвали продление "зерновой сделки" позитивным шагом

Зерновая сделка была заключена в конце июля представителями России, Турции, Украины и ООН, и начала действовать с августа. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции.

В результате Украина в августе нарастила поставки зерна миру до 594,3 миллиона долларов с 407,6 миллиона долларов месяцем ранее. Больше всех увеличила закупки Турция, купившая за месяц "дополнительного" зерна на 38,8 миллиона долларов. Значительный прирост у Италии (18,3 миллиона долларов), Германии (13,5 миллиона долларов), Ливана (11,5 миллиона долларов) и Испании (6,4 миллиона долларов).

Возобновили покупки зерна в больших объемах Южная Корея (32 миллиона долларов), Судан (22,1 миллиона долларов), Иран (10,4 миллиона долларов), Джибути (7,5 миллиона долларов), Ирландия (6,9 миллиона долларов), Алжир (6,7 миллиона долларов) и Маршалловы острова (5,1 миллиона долларов).

В то же время основными покупателями остаются западные страны — на них приходится 66% от всех поставок. Из них большая часть зерна идет в Румынию (25%), Польшу (9%) и Венгрию (6%). Отдельно можно выделить Турцию, которая приобрела в августе 16% всего украинского зерна. На остальные государства приходится лишь 17% поставок.

Топ-10 стран по покупкам украинского зерна по-прежнему возглавляют Румыния (149,9 миллиона долларов), Турция (97,7 миллиона долларов), Польша (54,6 миллиона долларов) и Венгрия (33,3 миллиона долларов). А пятерку лидеров замыкает "новичок" — Южная Корея. Германия находится на шестом месте с покупками в 24,3 миллиона долларов, следом идут Ливан, Египет (22,2 миллиона долларов), Судан и Италия. При этом из десятки в августе выпали Нидерланды, Словакия и Литва.