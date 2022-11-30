ООН призвала в 2023 году выделить рекордные 51,5 миллиарда долларов на гуманитарные нужды
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ООН предложила в следующем году выделить максимальную за всю историю сумму на гуманитарные нужды, следует из материалов на сайте организации.
Согласно документу, разработанному Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, на эти цели может быть направлено 51,5 миллиарда долларов, что на 25 процентов больше, чем в начале текущего года.
Как уточняется, такая необходимость связана с ростом числа людей, нуждающихся в гуманитарной помощи. Ожидается, что в 2023 году их количество вырастет на 65 миллионов и достигнет 339 миллионов человек в 68 странах мира.
Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс отметила, что текущие "экстремальные события" продолжат свое влияние и в следующем году, что приведет к "шокирующему" росту гуманитарных потребностей.
Отмечается, что в 2022 году меры поддержки получили 157 миллионов человек. При этом 127 миллионам была оказана помощь с продовольствием, 26 миллионов обеспечили водой, 24 миллиона — средствами к существованию. 13 миллионов детей получили психосоциальную поддержку. Кроме того, были проведены консультации по охране материнства, оказана медпомощь беженцам.
https://1prime.ru/world/20221130/838998646.html