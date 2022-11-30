МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ООН предложила в следующем году выделить максимальную за всю историю сумму на гуманитарные нужды, следует из материалов на сайте организации. Первая партия российских удобрений отправилась в Африку, сообщили в ООН

Согласно документу, разработанному Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, на эти цели может быть направлено 51,5 миллиарда долларов, что на 25 процентов больше, чем в начале текущего года.

Как уточняется, такая необходимость связана с ростом числа людей, нуждающихся в гуманитарной помощи. Ожидается, что в 2023 году их количество вырастет на 65 миллионов и достигнет 339 миллионов человек в 68 странах мира.

Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс отметила, что текущие "экстремальные события" продолжат свое влияние и в следующем году, что приведет к "шокирующему" росту гуманитарных потребностей.

Отмечается, что в 2022 году меры поддержки получили 157 миллионов человек. При этом 127 миллионам была оказана помощь с продовольствием, 26 миллионов обеспечили водой, 24 миллиона — средствами к существованию. 13 миллионов детей получили психосоциальную поддержку. Кроме того, были проведены консультации по охране материнства, оказана медпомощь беженцам.