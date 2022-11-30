МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер пришла в негодование из-за претензий Владимира Зеленского на выделение нового транша помощи со стороны Вашингтона. В США объяснили, что в политике Вашингтона возмущает европейских лидеров

"Кажется, что ему довольно легко вытрясти побольше денег из Дядюшки Сэма, а Джо Байден и рад пойти ему навстречу. Так что теперь Зеленский набрался смелости и потребовал от американского папика еще 55 миллиардов долларов вдогонку к тем 90, уже выделенных конгрессом для Украины", — отметила журналист.

Шоуолтер напомнила читателям, что состояние самого Зеленского составляет более 20 миллионов долларов. Что же касается тех средств, которые ему любезно предоставляют США, то он тратит их на бюрократов, которые получают в несколько раз больше простых украинцев.

Журналист подчеркнула, что именно поэтому запрос на финансирование властей Украины размером 55 миллиардов долларов вызывает так много вопросов.

"Подозрительно, что нет никакого аудитора для этих огромных сумм, а также "рыночного полицейского", требующего реформ в качестве условия. И почему выделяемые МВФ и Европой суммы настолько малы, а от США требуют так много?", — написала она.

Обозреватель American Thinker также прокомментировала видеообращение Зеленского к США, в котором он настоятельно потребовал "проявить лидерство".

"На самом деле он имел в виду "эй, раскошеливайтесь там"", — с сарказмом пишет автор.

Ранее замглавы Минфина Украины Ольга Зыкова заявила, что США в 2023 году останутся ключевым донором страны.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.