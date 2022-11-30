Испанские банки и профсоюзы договорились о повышении зарплат
Испанские банки и профсоюзы договорились о повышении зарплат в 2023 году на 4,5 процента
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Испанские банки и два крупнейших профсоюза страны во вторник договорились о повышении зарплат работников банковского сектора в 2023 году на 4,5% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили в своем заявлении банковская ассоциация AEB и профсоюз CCOO.
Банки и профсоюзы пытались договориться с банковскими ассоциациями, чтобы компенсировать потерю покупательной способности, вызванную высокими темпами инфляции.
Зарплаты в финансовом секторе практически не пострадали, поскольку затраты на персонал по-прежнему регулируются подписанным трудовым соглашением с профсоюзами на 2021-2023 годы.
"Согласованные изменения приведут к повышению зарплат 2022 года на 4,5%, а не на 1,25%, как предусматривалось изначально", — говорится в заявлении AEB.
В AEB входит большинство крупных испанских банков, включая Santander, BBVA, Sabadell и Bankinter.
https://1prime.ru/world/20221130/838999957.html
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