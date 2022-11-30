НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноя — ПРАЙМ. Индия сняла запрет на экспорт органического риса, отличного от басмати, включая дробленый рис, говорится в уведомлении Генерального директората внешней торговли. Индия намерена удвоить объемы торговли с Россией, сообщили СМИ

"Центральное правительство… настоящим включает новые условия политики в отношении… органического дробленого риса, не включающего басмати… Экспорт органического риса без басмати, включая органический дробленый рис без басмати, будет регулироваться в соответствии с положениями Уведомления № 03/2015-2020 от 19 апреля 2017 года", — говорится в постановлении директората.

Согласно этому распоряжению, экспорт "органической сельскохозяйственной продукции и продуктов органической переработки, таких как пшеница, рис без басмати, пищевые масла, сахар, был освобожден от существующих количественных ограничений и любых существующих или будущих ограничений и запретов на экспорт".

Ранее власти Индии ограничили экспорт дробленого риса и наложили 20-процентные пошлины на весь другой рис за исключением басмати и пропаренного. СМИ: Индия получит первую партию СПГ с индонезийского завода "Танггух"

Ранее глава отдела продовольствия министерства по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Индии Судханшу Пандей заявил, что урожай риса в Индии в этом году может сократиться на 10-12 миллионов тонн из-за сокращения посевных площадей. Вместе с тем, он отметил, что это предварительная оценка и падение производства может быть меньшим, если урожай улучшится в тех штатах, где прошли обильные дожди.

Общий объем производства риса в Индии 2021-22 сельскохозяйственном году (июль-июнь) оценивается в рекордные 130,29 миллиона тонн. Это на 13,85 миллиона тонн больше, чем средний объем добычи за последние пять лет, составивший 116,44 миллиона тонн.