МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в третьем квартале текущего года, по окончательной оценке, вырос на 0,2% по сравнению со вторым кварталом, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Во Франции подсчитали, как США обогатятся за счет Евросоюза

Показатель совпал с предварительной оценкой.

Insee также указывает, что экспорт за квартал увеличился на 2%, а импорт — на 3,5%. Предварительная оценка показывала рост экспорта на 0,7%, а импорта — на 2,2%.

Во втором квартале ВВП страны вырос на 0,5% по сравнению с первым кварталом.