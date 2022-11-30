ВВП Франции ожидаемо вырос в третьем квартале на 0,2 процента
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в третьем квартале текущего года, по окончательной оценке, вырос на 0,2% по сравнению со вторым кварталом, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Показатель совпал с предварительной оценкой.
Insee также указывает, что экспорт за квартал увеличился на 2%, а импорт — на 3,5%. Предварительная оценка показывала рост экспорта на 0,7%, а импорта — на 2,2%.
Во втором квартале ВВП страны вырос на 0,5% по сравнению с первым кварталом.
https://1prime.ru/world/20221130/839002176.html
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